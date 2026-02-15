مقتل 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال لمناطق بغزة

القدس المحتلة-سانا



قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها إن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا، شمال القطاع.

وأضافت المصادر، أن 4 فلسطينيين آخرين قتلوا في قصف عنيف شنته قوات الاحتلال على عدة مناطق جنوب مدينة خان يونس.

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل شمال مدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي مفرق السنافور بحي التفاح شرق المدينة.

وأصيب أمس السبت 3 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ الحادي عشر من تشرين الأول العام الماضي، ما أدى إلى مقتل نحو 800 فلسطيني.