أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر التطورات الإقليمية، ولا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر أكد خلال الاتصال أهمية مواصلة الحوار، واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية، وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على دعم المبادرات الدولية الرامية إلى احتواء التوترات، وتعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، نوه الرئيس الأمريكي بالدور الذي تضطلع به قطر، في دعم الجهود الدبلوماسية وتيسير الحوار بين الأطراف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث أمير قطر والرئيس الأمريكي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.
وكان ترامب أعلن الأحد الماضي إلغاء الهجوم العسكري الذي كان مقرراً على إيران خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن القرار يرتبط بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، وينهي التهديد النووي الإيراني.