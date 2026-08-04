أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا‏

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب، آخر التطورات الإقليمية، ولا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين ‏الولايات المتحدة وإيران، وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية ‏دبلوماسية مستدامة للأزمة في المنطقة.‏

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر أكد خلال الاتصال أهمية مواصلة الحوار، واعتماد ‏الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية، وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه ‏في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على دعم المبادرات الدولية الرامية إلى ‏احتواء التوترات، وتعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.‏

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من جانبه، نوه الرئيس الأمريكي بالدور الذي تضطلع به قطر، في دعم الجهود الدبلوماسية وتيسير ‏الحوار بين الأطراف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

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كما بحث أمير قطر والرئيس الأمريكي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية ‏مواصلة التنسيق والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.‏

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وكان ترامب أعلن الأحد الماضي إلغاء الهجوم العسكري الذي كان مقرراً على إيران خلال ‏الأسبوع الجاري، مؤكداً أن القرار يرتبط بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، ‏وينهي التهديد النووي الإيراني.‏

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