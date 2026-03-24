إيران تبلغ مجلس الأمن والمنظمة الدولية البحرية بالسماح للسفن “غير المعادية” بعبور مضيق هرمز

لندن-سانا

أعلنت إيران أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، أنه سيُسمح لما وصفته بـ”السفن غير ⁠المعادية” بعبور مضيق هرمز شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية.

وذكرت وكالة رويترز أنها اطلعت على مذكرة أرسلتها وزارة ⁠الخارجية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول أمس الأحد، ثم عُممت اليوم الثلاثاء على 176 دولة عضواً في المنظمة البحرية الدولية، أبلغت من خلالها مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بإمكانية عبور “السفن غير المعادية” مضيق ‌هرمز، شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية.

وحسب الرسالة الإيرانية فقد اتخذت طهران “الإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع ‌المعتدين ⁠وحلفائهم من استغلال مضيق هرمز لشن عمليات عدائية تستهدف إيران”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الإثنين، عن إجراء محادثات بناءة مع إيران، مشيراً إلى أنه أجّل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية خمسة أيام، حيث كان هدد بضربها إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.

