الكويت تعلن تضرر أحد مباني محطات الكهرباء وتقطير المياه جراء هجوم إيراني

الكويت-سانا

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، عن تضرر أحد المباني الخدمية التابعة لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء هجوم إيراني.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية فاطمة جوهر حياة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري وفق خطط الطوارئ المعتمدة، للتعامل مع تداعيات الحادث وضمان استمرار كفاءة التشغيل بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وذات الصلة، لتأمين المواقع المتضررة”.

وشددت المتحدثة على أن سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، تحسباً لأي طارئ.

وكانت الكويت أعلنت في وقت متأخر أمس الأحد، إسقاط 4 طائرات مسيّرة مع استمرار الهجمات الإيرانية المعادية.

يذكر أن دول الخليج العربي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطال منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات، إضافة إلى خسائر مادية وأضرار بالبنى التحتية.