انقطاع تام للكهرباء على المستوى الوطني في كوبا

هافانا-سانا

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا “يونيون إلكتريكا”، اليوم الإثنين، عن انقطاع التيار الكهرباء على مستوى البلاد، في الوقت الذي تخضع فيه كوبا لحصار نفطي أمريكي خانق ما يعرضها لانقطاعات متكررة.

وقالت الشركة في بيان على منصة فيسبوك: إنّ شبكة الكهرباء في البلاد تعرّضت لعطل في وقت متأخر من أمس الأحد ،ما أغرق البلاد في الظلام بما في ذلك العاصمة هافانا.

وتشهد كوبا منذ خمس سنوات أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، فاقمها الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني الماضي، لتفقد هافانا مصدراً رئيسياً للوقود.

واعتاد الكوبيون منذ سنوات انقطاع الكهرباء، بسبب تقادم محطات التوليد وهي بغالبيتها من الحقبة السوفييتية، لكن وتيرة انقطاع التيار تسارعت منذ بدء الحصار النفطي الذي يجعل من الصعب إمداد محطات توليد الطاقة والمولدات الاحتياطية بالوقود، وهي تعمل عادة بالديزل المستورد.

ولطالما كانت فنزويلا المورد الرئيسي للنفط لكوبا، كما توقفت الواردات من المكسيك أيضاً وسط ضغوط أمريكية متزايدة.