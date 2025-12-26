زيلينسكي يعلن عن لقاء قريب مع ترامب

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم عن لقاء قريب سيعقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب”، مضيفاً: “إن أموراً كثيرةً يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة”.

وكشف الرئيس الأوكراني عن النسخة الجديدة من الخطة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي جرى التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف، والتي نصت على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل 19 بالمئة من أوكرانيا.

وبخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأمريكيون، تحذف هذه النسخة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إنّ روسيا “تقوم بصياغة موقفها”، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل بشأن مضمون الطرح، موضحاً أن التقدم “بطيء” في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب، وندد بمحاولات وصفها ب “خبيثة” لإفشالها.