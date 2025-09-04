الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

عمّان-سانا

جدد الأردن رفضه وإدانته إجراءات إسرائيل الرامية إلى ضم الضفّة الغربية، ومحاولاتها لتقويض حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قوله: “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية ولا يجوز لها أن تقوم بالانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم”، مشيراً إلى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد المومني على أن الضفة الغربية أراضٍ محتلة بموجب الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال فيها، والسبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يتمثّل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.