السعودية تتصدر الدول الأكثر أماناً بين دول مجموعة العشرين لعام 2025

الرياض-سانا

حافظت المملكة العربية السعودية على الصدارة بوصفها الدولة الأكثر أماناً بين دول مجموعة العشرين لعام 2025 حسب مؤشر الأمان الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الهيئة العامة للإحصاء، أن بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة أظهرت أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلاً بلغت 97.7 بالمئة، بحسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت النتائج أن قطاعات الدولة ذات العلاقة لها دور في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في المناطق والمحافظات كافة، انسجاماً مع الجهود المبذولة، لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في العديد من المجالات المختلفة منها الأمن الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري، والتقني والسيبراني، وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتعمل الهيئة العامة للإحصاء وفق منهجية عمل موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمدة لدى المنظمات الإحصائية الدولية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى للدول الأكثر أماناً بين مجموعة العشرين منذ عام 2020.