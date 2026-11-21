كوبنهاغن-سانا



أعلنت الدنمارك طرد الملحق العسكري في السفارة الروسية لديها، على خلفية اتهام أجهزة الاستخبارات الروسية بالتخطيط لمحاولة اغتيال مغني راب أوكراني على أراضيها، كما كشفت عن توجهها لوقف إصدار تأشيرات شنغن غير الضرورية للمواطنين الروس.



ونقلت وكالة فرانس برس، عن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن “بلاده استدعت السفير الروسي وأبلغته قرار الحكومة طرد الملحق العسكري، ومنحته مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد”.



وقال راسموسن: إن بلاده أطلقت مبادرة على المستوى الأوروبي لتشديد القواعد المنظمة لدخول المواطنين الروس إلى دول الاتحاد، وتكثيف الجهود لوقف إصدار التأشيرات غير الضرورية لهم، مؤكداً أن الدنمارك ستواصل دعم أوكرانيا ولن تتراجع أمام التهديدات.



وكانت أجهزة الاستخبارات الدنماركية أعلنت إحباط مخطط لاغتيال مغني الراب الأوكراني «كييفستونر» خلال حفل موسيقي كان مقرراً إقامته في 25 أيلول الماضي شمال العاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى أن تقييمها يؤكد أن أجهزة الاستخبارات الروسية خططت للعملية، بمساعدة أشخاص مرتبطين بعصابة إجرامية دنماركية.

