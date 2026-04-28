مقتل 23 شخصاً جراء الهجمات المسلحة في مدينة كاتي بمالي

باماكو-سانا

ارتفع عدد قتلى الهجمات المسلحة التي استهدفت مدينة كاتي قرب العاصمة باماكو في مالي منذ السبت الماضي إلى 23 شخصاً.

ونقلت فرانس برس عن مصدر طبي قوله: “أدى الهجوم على مخيم كاتي إلى مقتل 23 مدنياً وعسكرياً على الأقل”.

ويتواصل التصعيد الأمني والميداني في مالي الواقعة غرب إفريقيا، حيث سيطر مقاتلون محليون ومسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة أمس الإثنين، على مدينة كيدال الاستراتيجية في شمال البلاد، بينما أعلنت الحكومة المالية أول أمس مقتل وزير الدفاع وعدد من أفراد عائلته في هجوم بسيارة مفخخة، استهدف مقر إقامته في كاتي.