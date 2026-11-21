دمشق-سانا
أحيت جوقة الفرح الكبرى، مساء اليوم الجمعة، أمسية إنشادية بعنوان “لكِ الوردُ” في كنيسة سيدة دمشق، قدمت خلالها مجموعة من الترانيم والأناشيد المريمية الكلاسيكية والتراثية، وسط أجواء روحانية وثقافية.
واستهلت الجوقة الأمسية بترنيمة “حبكِ يا مريم”، إحدى أشهر الترانيم الكلاسيكية، بلحنها الفرنسي المعروف (المرتبط بمزار سيدة لورد عام 1873)، وكلماتها العربية التي نظمها الأديب اللبناني مارون النقاش.
وقدمت في الجزء الأول ترانيم “أفتحُ فمي”، المترجمة عن اليونانية والمؤداة على مقام الراست، و”إنَّ البرايا بأسرها” من كلمات وألحان القديس يوحنا الدمشقي، إضافة إلى الترنيمة اللاتينية الشهيرة “Ave Maria”.
مقامات شرقية وألحان بيزنطية
وتضمنت الأمسية مجموعة من الترانيم المريمية التي أداها أعضاء الجوقة بتناغم صوتي، منها “اليومَ فاتحةُ مسرّة الله”، التي تمثل نموذجاً لألحان الأعياد في التراث البيزنطي، و”إن الملائكة لما شاهدوا” المؤداة على مقام الراست.
كما قدمت الجوقة ترنيمة “تُعظّمُ نفسي الرب”، التي تُعد من أقدم التراتيل، وتُنشد تقليدياً على اللحن السادس أو الثامن، المقابل لمقام الحجاز في الموسيقا الشرقية، إضافة إلى ترنيمتي “عذراءُ يا ملجأ البنين” و”الربُّ بنعمه”، التي اشتهرت بصوت الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي وألحانه.
رسالة الأمسية وختامها
وجاءت الفقرة الرمزية التي حملت عنوان الأمسية ورسالتها عبر توزيع الورود على الحضور مترافقاً مع إنشاد ترنيمة “إليكِ الوردُ”، ذات اللحن الماروني التراثي القديم الذي انتشر في العالم العربي، انطلاقاً من جبل لبنان عام 1917، وأدّاه كبار الفنانين مثل السيدة فيروز والفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس.
عقب ذلك، قدمت الجوقة ترنيمة “إنّ جبرائيل”، قبل أن تنتقل إلى الجزء الأخير من البرنامج الذي تضمن ترنيمتي “يا سيدة دمشق” و”وصلة مريمية”، وتختتم الأمسية بترنيمة “حب مريم في القلوب”.
يُذكر أن جوقة الفرح تأسست في دمشق عام 1977، وتضم اليوم نحو 500 منشد ومنشدة تتراوح أعمارهم بين 7 و75 عاماً يعملون بشكل تطوعي بالكامل، وتهدف إلى إحياء التراث الموسيقي البيزنطي والسرياني، إلى جانب تقديم الأناشيد الدينية العربية والأغاني الوطنية والإنسانية.