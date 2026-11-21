دمشق-سانا

أحيت جوقة الفرح الكبرى، مساء اليوم الجمعة، أمسية إنشادية بعنوان “لكِ الوردُ” في ‌‏كنيسة سيدة دمشق، قدمت خلالها مجموعة من الترانيم والأناشيد المريمية الكلاسيكية ‌‏والتراثية، وسط أجواء روحانية وثقافية.‏

واستهلت الجوقة الأمسية بترنيمة “حبكِ يا مريم”، إحدى أشهر الترانيم الكلاسيكية، ‌‏بلحنها الفرنسي المعروف (المرتبط بمزار سيدة لورد عام 1873)، وكلماتها العربية ‌‏التي نظمها الأديب اللبناني مارون النقاش. ‏

وقدمت في الجزء الأول ترانيم “أفتحُ ‏فمي”، المترجمة عن اليونانية والمؤداة على مقام ‏الراست، و”إنَّ البرايا بأسرها” من ‏كلمات وألحان القديس يوحنا الدمشقي، إضافة إلى ‏الترنيمة اللاتينية الشهيرة “‏Ave ‎Maria‏”.‏

مقامات شرقية وألحان بيزنطية

وتضمنت الأمسية مجموعة من الترانيم المريمية التي أداها أعضاء الجوقة بتناغم ‌‏صوتي، منها “اليومَ فاتحةُ مسرّة الله”، التي تمثل نموذجاً لألحان الأعياد في التراث ‌‏البيزنطي، و”إن الملائكة لما شاهدوا” المؤداة على مقام الراست.‏

كما قدمت الجوقة ترنيمة “تُعظّمُ نفسي الرب”، التي تُعد من أقدم التراتيل، وتُنشد ‌‏تقليدياً على اللحن السادس أو الثامن، المقابل لمقام الحجاز في الموسيقا الشرقية، ‌‏إضافة إلى ترنيمتي “عذراءُ يا ملجأ البنين” و”الربُّ بنعمه”، التي اشتهرت بصوت ‌‏الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي وألحانه.‏

رسالة الأمسية وختامها

وجاءت الفقرة الرمزية التي حملت عنوان الأمسية ورسالتها عبر توزيع الورود على ‌‏الحضور مترافقاً مع إنشاد ترنيمة “إليكِ الوردُ”، ذات اللحن الماروني التراثي القديم ‌‏الذي انتشر في العالم العربي، انطلاقاً من جبل لبنان عام 1917، وأدّاه كبار الفنانين ‌‏مثل السيدة فيروز والفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس.‏

عقب ذلك، قدمت الجوقة ترنيمة “إنّ جبرائيل”، قبل أن تنتقل إلى الجزء الأخير من ‌‏البرنامج الذي تضمن ترنيمتي “يا سيدة دمشق” و”وصلة مريمية”، وتختتم الأمسية ‌‏بترنيمة “حب مريم في القلوب”.‏

يُذكر أن جوقة الفرح تأسست في دمشق عام 1977، وتضم اليوم نحو 500 منشد ‌‏ومنشدة تتراوح أعمارهم بين 7 و75 عاماً يعملون بشكل تطوعي بالكامل، وتهدف ‌‏إلى إحياء التراث الموسيقي البيزنطي والسرياني، إلى جانب تقديم الأناشيد الدينية ‌‏العربية والأغاني الوطنية والإنسانية.‏