نيويورك-سانا



واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها الحاد، مع دخول مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي مرحلة التصحيح المالي، وسط تنامي المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، أغلقت أمس الجمعة على انخفاض حاد، حيث تراجع مؤشرا «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 10 بالمئة عن أعلى مستوياتهما القياسية المسجلة عند الإغلاق، ليدخلا بذلك مرحلة التصحيح.



ووفقاً للبيانات الأولية عند الإغلاق، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 257.38 نقطة، أي بنسبة 3.59 بالمئة، ليصل إلى 6918.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع 1225.05 نقطة، ما يعادل 5.13 بالمئة، إلى 22654.15 نقطة، وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 908.88 نقاط، أو 1.85 بالمئة، ليغلق عند 48188.18 نقطة.



وقال مدير الاستثمار الأول لدى بنك «يو إس بنك ويلث مانجمنت» بيل نورثي: إن معنويات المستثمرين كانت العامل الأبرز وراء تراجع الأسواق خلال تعاملات الجمعة، مشيراً إلى تسارع وتيرة الهبوط مع اقتراب الإغلاق الأسبوعي.



يشار إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجل خسارته السابعة على التوالي، في أطول سلسلة تراجع له منذ شباط 2020، فيما تكبدت المؤشرات الأخرى أكبر خسائر أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ نيسان 2025، عندما أثارت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطراباً واسعاً في الأسواق.

