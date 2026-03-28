الكويت ترصد طائرات مسيرة معادية في أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي رصدت طائرات مسيرة معادية في أجواء البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان على منصة إكس: “رصدت القوات المسلحة خلال الـ (24) ساعة الماضية 15 طائرة مسيّرة معادية، نتج عن ذلك استهداف محيط مطار الكويت الدولي بعددٍ منها، ما أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار، دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

وأكد العطوان “جاهزية القوات المسلحة الكويتية الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته”.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطول منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات، فضلاً عن خسائر مادية، وأضرار بالبنى التحتية.