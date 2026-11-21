عدن-سانا

أعلنت القوات اليمنية اليوم الجمعة مقتل وإصابة 193 من القيادات الميدانية والعناصر التابعة لميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 81 آلية ومعدة عسكرية، خلال 854 غارة وعملية استهداف نفذتها ضد مواقع الميليشيا وتجمعاتها خلال الساعات الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، عبر منصة “إكس”: “إن العمليات شملت 31 غارة جوية، و687 عملية بالمدفعية الميدانية، و91 بواسطة الطيران المسيّر، و45 باستخدام الراجمات، واستهدفت مواقع الميليشيا وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ووسائلها القتالية”.

وأوضح النزيلي أن العمليات أسفرت عن تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات، مشيراً إلى أن الوحدات العسكرية المرابطة على خطوط التماس في جبهات الجوف ومأرب وتعز والجبهة الجنوبية تواصل تنفيذ عملياتها القتالية، والتعامل مع تحركات الميليشيا واستهداف قياداتها الميدانية ومصادر نيرانها.

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الخميس تنفيذ 715 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتجمعات تابعة لميليشيا الحوثي.