قوات الأمن الباكستانية تقضي على مسلحين في عمليات أمنية شمال غرب البلاد

إسلام آباد-سانا



قضت قوات الأمن الباكستانية على عدد من المسلحين، وأصابت آخرين، خلال عمليات نفذتها شمال غرب البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن مصادر أمنية قولها اليوم الإثنين، إنه في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار استهدفت القوات الباكستانية أوكاراً للمسلحين في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا بعد اشتباكات مع عناصر منهم، ما أسفر عن تدمير تلك الأوكار وإيقاع خسائر في صفوفهم.



وأضافت المصادر، أن الحملة الأمنية أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على عدد من الميسرين والداعمين للمسلحين، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، إلى جانب تحديد مواقع عبوات ناسفة بدائية الصنع كان الإرهابيون يستخدمونها، قبل تفكيكها وتدميرها.



وأمس قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بعضهم إصاباتهم بالغة في هجوم انتحاري بإقليم سوات شمال باكستان، بحسب ما أفادت الشرطة.