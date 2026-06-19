نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارة مرتقبة لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران

واشنطن-سانا

ألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الجمعة، زيارة كانت مقررة إلى سويسرا لبدء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين، حول تنفيذ الاتفاق المكون من 14 بنداً الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم البيت الأبيض قوله في بيان صدر مساء الخميس إن فانس والوفد الأمريكي كانوا على أهبة الاستعداد للمغادرة فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على خطط المحادثات، “لكن الجوانب اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن يوماً سهلة أو يمكن التنبؤ بها”.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في وقت سابق أمس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط في الشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.