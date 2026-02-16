إصابة 5 أشخاص جراء انحراف قطار عن مساره في سويسرا

بيرن-سانا

أُصيب خمسة أشخاص بجروح بعد أن تسبب انهيار ثلجي بخروج قطار عن مساره في غوبنشتاين بجبال الألب في سويسرا.

ونقل موقع “Swiss Info سويس إنفو” عن الشرطة قولها: إن القطار الذي كان يحمل على متنه 29 راكباً وكان متجهاً نحو مدينة بريغ انحرف عن مساره في نفق ستوكغرابن بين غوبنشتاين وهوهتن ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح” مشيرة إلى أن فرقاً من رجال الإنقاذ الجبلي بمساندة سيارات إسعاف ومروحية وآليات إطفاء وإنقاذ شاركوا في عمليات الإنقاذ.

ووفقاً لمسؤولي السكك الحديدية الفيدرالية السويسرية فإن انهياراً ثلجياً تسبب في الحادث ما تسبب بإلغاء وتأخير بعض الرحلات.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من انهيار ثلجي آخر ضرب غوبنشتاين وتسبب في تعطيل حركة القطارات وعزل المنطقة مؤقتاً عن العالم الخارجي.

وشهدت جبال الألب سلسلة من الانهيارات الثلجية الخطيرة خلال الأيام الأخيرة ولا تزال مناطق واسعة من جبال الألب الغربية عرضة لخطر الانهيارات.