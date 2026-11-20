برازيليا-سانا

تسببت عاصفة شديدة مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة بأضرار واسعة في بلدة توبانسيريتا جنوب البرازيل، حيث أضرّت نحو 500 آلاف منزل، وأسقطت عشرات الأشجار، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن مفقودين وتقييم الأضرار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس بلدية توبانسيريتا غوستافو هيرتر قوله اليوم الجمعة: إن العاصفة التي ضربت المنطقة ليل الخميس وفجر الجمعة كانت ظاهرة غير مسبوقة، مشبهاً ما حدث بالمشاهد السينمائية، ومشيراً إلى أن الأشجار المتساقطة قطعت الطرق المؤدية إلى البلدة.

وأضاف هيرتر: إن العاصفة تسببت في انقطاع الكهرباء والمياه عن البلدة، فيما أفادت هيئات الأرصاد الجوية بأن سرعة الرياح بلغت 114 كيلومتراً في الساعة.

من جهتها، أعلنت حكومة ولاية ريو غراندي دو سول العثور على جثث ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على تحديد إذا ما كانت وفاتهم ناجمة عن العاصفة، كما أكدت تضرر نحو خمسة آلاف منزل وعشرات الأشجار.

وتتعرض ولاية ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل لظواهر جوية قوية متكررة، تشمل العواصف والفيضانات والرياح الشديدة، ما يؤدي إلى أضرار في المنازل والبنى التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية، ويزيد الحاجة إلى عمليات الاستجابة الطارئة وإغاثة السكان المتضررين.