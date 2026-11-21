بروكسل-سانا



أكد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ضرورة وقف التصعيد في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة الدولية فيه، واحترام القانون الدولي والإنساني وحماية المدنيين.



جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، عقب القمة الثانية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل، ونشره مجلس الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني، وتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا الأمن والتعاون الدولي.



وأدان الجانبان الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وعلى الملاحة في مضيق هرمز، وأكدا دعمهما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب مزيد من التصعيد بالمنطقة واستعادة حرية الملاحة والعبور.



وشددا على ضرورة تخلي إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف هجماتها الهجينة على الأراضي الأوروبية، كما أكدا أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي دائم للملف النووي الإيراني، وضرورة تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

دعوات لوقف الاعتداءات على غزة

شدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بصورة مستدامة ودون عوائق، داعياً إلى تنسيق الجهود الدولية في مجالات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.



كما جدد الجانبان دعمهما للسلطة الفلسطينية، وأكدا ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم يستند إلى حل الدولتين، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعلان نيويورك، وأدانا عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ودعوَا سلطات الاحتلال إلى سحب مناقصات البناء في منطقة «E1».



وجدد البيان الدعم الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، ومواصلة الدعم الدولي للبنان، ولا سيما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

إدانة التصعيد الحوثي في اليمن

في الشأن اليمني، أدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في اليمن وضد السعودية، ودعوَا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية، بما فيها الاعتداءات على السفن المدنية التي تهدد الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مطالبين بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين.



وأعلنت المملكة المتحدة في وقت سابق اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة من التفاهمات الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقات بين الجانبين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وذلك عقب قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.