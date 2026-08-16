إصابة 3 فلسطينيين في غزة واعتقال 5 آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بينما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنه تم نقل ثلاث إصابات إحداها حرجة إلى المستشفى عقب استهداف طائرة مُسيرة إسرائيلية بصاروخ دراجة نارية في مدينة دير البلح بالقطاع.
وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.391 شهيداً، و174,280 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً وزوجته وابنته، عقب مداهمتها عمارة سكنية في جنين، كما اعتقلت شاباً من حي المراح في المدينة، وفلسطينياً آخر في محافظة طولكرم.
وأصيب خمسة فلسطينيين بجروح بينهم سيدتان، في وقت سابق اليوم السبت، جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة أم الخير بمسافر يطا، جنوب الخليل في الضفة الغربية.