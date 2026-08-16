إصابة 3 فلسطينيين في غزة واعتقال 5 آخرين في الضفة الغربية

2647377 إصابة 3 فلسطينيين في غزة واعتقال 5 آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ‏اليوم السبت، بينما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنه تم نقل ثلاث إصابات إحداها حرجة إلى المستشفى عقب ‏استهداف طائرة مُسيرة إسرائيلية بصاروخ دراجة نارية في مدينة دير البلح بالقطاع.‏

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على ‏قطاع غزة إلى 73.391 شهيداً، و174,280 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.‏

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً وزوجته وابنته، عقب مداهمتها عمارة سكنية ‏في جنين، كما اعتقلت شاباً من حي المراح في المدينة، وفلسطينياً آخر في محافظة طولكرم.‏

وأصيب خمسة فلسطينيين بجروح بينهم سيدتان، في وقت سابق اليوم السبت، جراء اعتداءات ‏المستوطنين الإسرائيليين على بلدة أم الخير بمسافر يطا، جنوب الخليل في الضفة الغربية.

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