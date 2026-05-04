ترامب: مناقشاتنا مع مسؤولين إيرانيين بشأن مضيق هرمز إيجابية للغاية

واشنطن-سانا

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين المناقشات التي يجريها مسؤولون أمريكيون مع إيران بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب بـ”الإيجابية للغاية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله على منصته تروث سوشال: “أنا على دراية كاملة بأن ممثليّ يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع دولة إيران، وأن هذه المناقشات يمكن أن تؤدي إلى شيء إيجابي للغاية للجميع” لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستواكب اعتباراً من اليوم الإثنين سفنا عالقة في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الأحد، أن دولاً من مختلف أنحاء العالم، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، لافتاً إلى أن هذه العملية ستبدأ يوم غد الإثنين بتوقيت الشرق الأوسط.