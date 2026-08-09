خمسة قتلى وعشرات الإصابات بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

كييف-سانا



قُتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن غارات نفذتها القوات الروسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 40 آخرين في خاركيف وأوديسا وبافلوغراد، بينما أدى هجوم بمسيّرات أوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن غارة روسية استهدفت مبنى سكنياً في خاركيف، ما أدى إلى مقتل شخصين وتدمير أربعة طوابق منه، بينما أفاد حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف بإصابة 23 شخصاً.

وأضاف زيلينسكي أن الضربات على أوديسا وبافلوغراد أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، وإلحاق أضرار بشبكات الكهرباء والميناء ومبانٍ سكنية ومنشآت للطاقة.

وفي بيلغورود، أعلن الحاكم المؤقت ألكسندر شوفاييف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 25، بينهم أطفال، جراء هجوم بمسيّرات أوكرانية، مشيراً إلى اندلاع حرائق في سيارات ومبانٍ ومنزل.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متواصلاً في الهجمات المتبادلة، حيث كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، بينما تواصل روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية، وفي مقدمتها العاصمة كييف.