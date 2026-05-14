وزيرا خارجية قطر وكندا يبحثان تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما في الدوحة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى سبل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر.

كما بحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق حوار إستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار حراك دبلوماسي تشهده المنطقة، بهدف دعم الجهود الدولية الرامية إلى تجنب مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتعزيز مسارات الحلول السياسية حيث أكدت قطر أكثر من مرة دعمها الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة في المنطقة عبر الحلول السلمية.