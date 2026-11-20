بيروت-سانا

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، اليوم الجمعة، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف عدداً من المدن والقرى الجنوبية خلال شهر تشرين الأول الماضي.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن اليونيفيل قولها في بيان: «إن قواتها وثقت خلال شهر تشرين الأول الماضي إطلاق 2840 قذيفة مدفعية إسرائيلية، و870 انتهاكاً جوياً، إضافة إلى 90 غارة جوية، في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 1701»، مشيرة إلى استمرار وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما خلفته اعتداءاتها من أضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية المدنية، الأمر الذي يعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم.

تداعيات الانتهاكات تطول الأطفال والمدارس

وسلطت اليونيفيل الضوء على التداعيات الإنسانية والنفسية لاستمرار التوترات على السكان، ولا سيما الأطفال، مشيرة إلى أن المدارس في منطقة عملياتها لا تزال تعمل وسط ظروف أمنية صعبة.

وفي هذا السياق، أوضحت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل، خلال زيارة إلى المدرسة المتوسطة الرسمية في بلدة تبنين للمشاركة في جلسة توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، أنها سمعت أصوات طائرات مسيرة في الأجواء ودوي انفجارات في مناطق بعيدة.

ونقلت أرديل عن مديرة المدرسة قولها: «إن الأطفال يصابون بالخوف والارتجاف عند سماع أصوات الطائرات الحربية، ما يدفع المعلمين إلى محاولة تهدئتهم وتشتيت انتباههم من خلال تشجيعهم على التصفيق والغناء، للتخفيف من وطأة الخوف والقلق».

اليونيفيل تواصل مهامها حتى نهاية الولاية

وأكدت اليونيفيل أن قوات حفظ السلام التابعة لها ستواصل تنفيذ مهامها رغم التحديات الميدانية، موضحة أن أولويات عملها خلال الأسابيع المتبقية من ولايتها تشمل رصد التطورات والإبلاغ عنها بحياد، والحفاظ على قنوات التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية للمساعدة في خفض التوتر، فضلاً عن دعم القوات المسلحة اللبنانية في بسط سلطة الدولة في الجنوب.

وقالت أرديل: «إن ولاية البعثة لا تزال قائمة، وإن قواتها ستواصل تنفيذ مهامها على أكمل وجه حتى اليوم الأخير».



وتنتشر «اليونيفيل» في جنوب لبنان منذ عام 1978، ويبلغ قوامها نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة.



وكان مجلس الأمن الدولي جدد، بموجب القرار رقم 2790 الصادر في آب 2025، ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ البعثة انسحابها اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، وتستمر عملية الانسحاب طوال العام.

