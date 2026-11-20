القدس المحتلة- سانا‏

تواجه مريضات السرطان في قطاع غزة ظروفاً صحية وإنسانية بالغة الصعوبة، في ‏ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل أجهزة الفحص والتشخيص وتوقف ‏العلاج الإشعاعي، ما يفاقم معاناتهن، بالتوازي مع النزوح المتكرر وتدهور الأوضاع ‏المعيشية والصحية والنفسية.‏

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، في نشرتها النسوية الصادرة اليوم ‏الجمعة بعنوان “حين يصبح العلاج حلماً.. مريضات السرطان في غزة يواجهن ‏المرض وأعباء أسرهن”، أن المريضات يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على ‏التشخيص والعلاج واستكمال الرعاية الطبية، نتيجة تراجع إمكانيات المنظومة ‏الصحية ونقص الأدوية وتعطل الأجهزة.‏

نقص العلاج يهدد حياة المريضات

وفي قسم الأورام بمستشفى ناصر في خان يونس، تنتظر آية أبو علوان، البالغة من ‏العمر 41 عاماً، استكمال علاجها من سرطان الثدي، بعد خضوعها لثماني جلسات ‏علاج كيميائي وعملية جراحية لاستئصال الثدي، إلا أن توقف العلاج الإشعاعي في ‏القطاع حال دون استكمال رحلتها العلاجية.‏

وتقول أبو علوان: إنها تنتظر منذ عام السماح لها بالسفر لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن ‏النزوح أربع مرات خلال الحرب أدى إلى تأخير علاجها، بينما تحتاج حالياً إلى علاج ‏بيولوجي غير متوافر في القطاع، كما باتت تواجه صعوبة في رعاية أطفالها الأربعة ‏بسبب آثار العملية الجراحية وتراجع قدرتها على تحريك يدها اليسرى.‏

وتعاني عفاف عفانة، وهي معلمة متقاعدة في الستينيات من عمرها، صعوبات مماثلة ‏في إجراء الفحوص اللازمة ومتابعة حالتها، إذ تحتاج إلى تصوير بالرنين المغناطيسي ‏والمقطعي، لكن تعطل الأجهزة وطول قوائم الانتظار، التي قد تتجاوز ثلاثة أشهر، ‏يحولان دون ذلك، فيما تنتظر منذ أكثر من عام السفر لاستكمال العلاج.‏

تعطل التشخيص يفاقم المخاطر

وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، الصادرة في 22 ‏تشرين الأول الماضي، إلى وجود نحو 664 حالة موثقة لسرطان الثدي في القطاع، ‏بينها 105 حالات جديدة خلال عام 2026.

‏وحذرت مصادر طبية في غزة من محدودية خدمات الكشف المبكر، نتيجة نقص ‏أجهزة التصوير الشعاعي “الماموغرام” وتعطل بعضها، إلى جانب نقص المستلزمات ‏المخبرية والأدوية الكيماوية والهرمونية والموجهة، وتوقف العلاج الإشعاعي.‏

وبحسب البيانات الطبية، كان القطاع يسجل نحو 360 إصابة جديدة بسرطان الثدي ‏سنوياً قبل الحرب، مقابل 250 إصابة خلال عام 2024 ونحو 260 إصابة خلال ‏عام 2025، مع تحذيرات من أن الأرقام الحالية لا تعكس العدد الفعلي للإصابات ‏بسبب تراجع الفحوص والتشخيص.‏

وتواجه رانية عبد الله، البالغة من العمر 38 عاماً، صعوبة في استكمال الفحوص بعد ‏ملاحظتها تغيراً في حجم ثديها الأيسر وشعورها بألم وثقل غير معتادين، ورغم أن ‏الفحص الأولي أظهر ضرورة إجراء تصوير بالماموغرام، فإن تعطل الجهاز حال ‏دون استكماله، دون ثبوت إصابتها بسرطان الثدي.‏

تضرر القطاع الصحي وتفاقم الأعباء

وتتفاقم الأزمة مع الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية، إذ تشير بيانات منظمة ‏الصحة العالمية إلى أن 94 بالمئة من مستشفيات غزة تعرضت لأضرار كلية أو ‏جزئية، وأن 19 مستشفى فقط من أصل 36 كانت تعمل بصورة جزئية حتى أيلول ‏الماضي.‏

وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الصحية لشرق المتوسط التابعة للمنظمة، وشملت ‌‏300 مريضة بسرطان الثدي في غزة، تراجعاً حاداً في جودة الحياة بسبب الحرب، ‏حيث عانت 70 بالمئة من التعب، و60 بالمئة من الألم، و55 بالمئة من الصعوبات ‏المالية.‏

كما أدى النزوح المتكرر وفقدان مصادر الدخل وتدمير المنازل إلى زيادة صعوبة ‏تأمين الأدوية والغذاء المناسب وتكاليف الوصول إلى المستشفيات، حيث تشير ‏التقييمات حتى تموز 2026 إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع، يعيش ‏نحو 1.4 مليون منهم في مواقع ومحاور إيواء.‏

تداعيات صحية ونفسية تطول النساء

ولا تقتصر الأزمة على مريضات السرطان، إذ تواجه النساء الحوامل والمرضعات ‏نقصاً في الغذاء والرعاية الطبية والمستلزمات الصحية، وتشير بيانات الجهاز ‏المركزي للإحصاء ووزارة شؤون المرأة إلى وجود نحو 50 ألف امرأة حامل في ‏القطاع، بمعدل يصل إلى 180 ولادة يومياً، بينما سُجلت أكثر من 12 ألف حالة ‏إجهاض بين الحوامل.‏

وتفيد البيانات بأن نحو 24600 امرأة حامل ومرضع يعانين سوء التغذية الحاد، بينما ‏تواجه نحو 557 ألف امرأة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتعيش 700 ألف امرأة وفتاة ‏حالة طوارئ مرتبطة بصحة الدورة الشهرية، مع افتقار 500 ألف امرأة إلى ‏مستلزمات كافية.‏

وتترافق هذه الظروف مع تدهور الصحة النفسية، إذ تشير البيانات إلى معاناة 98.2 ‏بالمئة من النساء النازحات أعراضاً شديدة لاضطراب ما بعد الصدمة، بينما تعاني ‏ثلثاهن الاكتئاب.‏

وتقول ربا جابر، وهي في الثلاثينيات من عمرها: إنها واجهت صعوبات في تأمين ‏احتياجاتها الصحية خلال النزوح والحمل، واضطرت إلى السير لمسافات طويلة في ‏ظل غياب المواصلات، ما تسبب لها بمشكلات صحية استمرت آثارها.‏

وفي سياق الخسائر البشرية، تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد النساء ‏اللواتي قُتلن في قطاع غزة تجاوز 12500 امرأة حتى تشرين الأول 2026، بينما ‏قُتلت أكثر من تسعة آلاف أم وأصيبت نحو 24537 امرأة منذ بدء العدوان.‏

وتؤكد هذه الشهادات والمؤشرات أن معاناة النساء في غزة تتجاوز تداعيات المرض، ‏لتشمل صعوبة الحصول على التشخيص والعلاج والرعاية الأساسية، في وقت تتحمل ‏فيه كثيرات أعباء النزوح ورعاية أسرهن وسط تدهور الظروف الصحية والمعيشية.‏