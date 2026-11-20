القدس المحتلة- سانا
تواجه مريضات السرطان في قطاع غزة ظروفاً صحية وإنسانية بالغة الصعوبة، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل أجهزة الفحص والتشخيص وتوقف العلاج الإشعاعي، ما يفاقم معاناتهن، بالتوازي مع النزوح المتكرر وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية والنفسية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، في نشرتها النسوية الصادرة اليوم الجمعة بعنوان “حين يصبح العلاج حلماً.. مريضات السرطان في غزة يواجهن المرض وأعباء أسرهن”، أن المريضات يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على التشخيص والعلاج واستكمال الرعاية الطبية، نتيجة تراجع إمكانيات المنظومة الصحية ونقص الأدوية وتعطل الأجهزة.
نقص العلاج يهدد حياة المريضات
وفي قسم الأورام بمستشفى ناصر في خان يونس، تنتظر آية أبو علوان، البالغة من العمر 41 عاماً، استكمال علاجها من سرطان الثدي، بعد خضوعها لثماني جلسات علاج كيميائي وعملية جراحية لاستئصال الثدي، إلا أن توقف العلاج الإشعاعي في القطاع حال دون استكمال رحلتها العلاجية.
وتقول أبو علوان: إنها تنتظر منذ عام السماح لها بالسفر لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن النزوح أربع مرات خلال الحرب أدى إلى تأخير علاجها، بينما تحتاج حالياً إلى علاج بيولوجي غير متوافر في القطاع، كما باتت تواجه صعوبة في رعاية أطفالها الأربعة بسبب آثار العملية الجراحية وتراجع قدرتها على تحريك يدها اليسرى.
وتعاني عفاف عفانة، وهي معلمة متقاعدة في الستينيات من عمرها، صعوبات مماثلة في إجراء الفحوص اللازمة ومتابعة حالتها، إذ تحتاج إلى تصوير بالرنين المغناطيسي والمقطعي، لكن تعطل الأجهزة وطول قوائم الانتظار، التي قد تتجاوز ثلاثة أشهر، يحولان دون ذلك، فيما تنتظر منذ أكثر من عام السفر لاستكمال العلاج.
تعطل التشخيص يفاقم المخاطر
وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، الصادرة في 22 تشرين الأول الماضي، إلى وجود نحو 664 حالة موثقة لسرطان الثدي في القطاع، بينها 105 حالات جديدة خلال عام 2026.
وحذرت مصادر طبية في غزة من محدودية خدمات الكشف المبكر، نتيجة نقص أجهزة التصوير الشعاعي “الماموغرام” وتعطل بعضها، إلى جانب نقص المستلزمات المخبرية والأدوية الكيماوية والهرمونية والموجهة، وتوقف العلاج الإشعاعي.
وبحسب البيانات الطبية، كان القطاع يسجل نحو 360 إصابة جديدة بسرطان الثدي سنوياً قبل الحرب، مقابل 250 إصابة خلال عام 2024 ونحو 260 إصابة خلال عام 2025، مع تحذيرات من أن الأرقام الحالية لا تعكس العدد الفعلي للإصابات بسبب تراجع الفحوص والتشخيص.
وتواجه رانية عبد الله، البالغة من العمر 38 عاماً، صعوبة في استكمال الفحوص بعد ملاحظتها تغيراً في حجم ثديها الأيسر وشعورها بألم وثقل غير معتادين، ورغم أن الفحص الأولي أظهر ضرورة إجراء تصوير بالماموغرام، فإن تعطل الجهاز حال دون استكماله، دون ثبوت إصابتها بسرطان الثدي.
تضرر القطاع الصحي وتفاقم الأعباء
وتتفاقم الأزمة مع الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية، إذ تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 94 بالمئة من مستشفيات غزة تعرضت لأضرار كلية أو جزئية، وأن 19 مستشفى فقط من أصل 36 كانت تعمل بصورة جزئية حتى أيلول الماضي.
وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الصحية لشرق المتوسط التابعة للمنظمة، وشملت 300 مريضة بسرطان الثدي في غزة، تراجعاً حاداً في جودة الحياة بسبب الحرب، حيث عانت 70 بالمئة من التعب، و60 بالمئة من الألم، و55 بالمئة من الصعوبات المالية.
كما أدى النزوح المتكرر وفقدان مصادر الدخل وتدمير المنازل إلى زيادة صعوبة تأمين الأدوية والغذاء المناسب وتكاليف الوصول إلى المستشفيات، حيث تشير التقييمات حتى تموز 2026 إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع، يعيش نحو 1.4 مليون منهم في مواقع ومحاور إيواء.
تداعيات صحية ونفسية تطول النساء
ولا تقتصر الأزمة على مريضات السرطان، إذ تواجه النساء الحوامل والمرضعات نقصاً في الغذاء والرعاية الطبية والمستلزمات الصحية، وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة شؤون المرأة إلى وجود نحو 50 ألف امرأة حامل في القطاع، بمعدل يصل إلى 180 ولادة يومياً، بينما سُجلت أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل.
وتفيد البيانات بأن نحو 24600 امرأة حامل ومرضع يعانين سوء التغذية الحاد، بينما تواجه نحو 557 ألف امرأة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتعيش 700 ألف امرأة وفتاة حالة طوارئ مرتبطة بصحة الدورة الشهرية، مع افتقار 500 ألف امرأة إلى مستلزمات كافية.
وتترافق هذه الظروف مع تدهور الصحة النفسية، إذ تشير البيانات إلى معاناة 98.2 بالمئة من النساء النازحات أعراضاً شديدة لاضطراب ما بعد الصدمة، بينما تعاني ثلثاهن الاكتئاب.
وتقول ربا جابر، وهي في الثلاثينيات من عمرها: إنها واجهت صعوبات في تأمين احتياجاتها الصحية خلال النزوح والحمل، واضطرت إلى السير لمسافات طويلة في ظل غياب المواصلات، ما تسبب لها بمشكلات صحية استمرت آثارها.
وفي سياق الخسائر البشرية، تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد النساء اللواتي قُتلن في قطاع غزة تجاوز 12500 امرأة حتى تشرين الأول 2026، بينما قُتلت أكثر من تسعة آلاف أم وأصيبت نحو 24537 امرأة منذ بدء العدوان.
وتؤكد هذه الشهادات والمؤشرات أن معاناة النساء في غزة تتجاوز تداعيات المرض، لتشمل صعوبة الحصول على التشخيص والعلاج والرعاية الأساسية، في وقت تتحمل فيه كثيرات أعباء النزوح ورعاية أسرهن وسط تدهور الظروف الصحية والمعيشية.