دول غربية تستدعي سفراء إسرائيل لديها احتجاجاً على انتهاكات بحق ناشطي أسطول الصمود

عواصم-سانا

أثارت حادثة الاستيلاء على أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من انتهاكات بحق الناشطين، ردود فعل غربية غاضبة تمثلت في قيام عدد من الدول باستدعاء سفراء إسرائيل لديها احتجاجاً على مهاجمة الأسطول واعتقال العشرات، كما طالبت بالإفراج عن المعتقلين من مواطنيها.

تأتي هذه الردود عقب مقطع فيديو يظهر تعرض الناشطين إلى عدد من الانتهاكات، شملت الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة في مراكز الاعتقال، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.‏

بولندا

وزير الخارجية البولندي رادوسلاف ‌سيكورسكي، استدعى سفير إسرائيل وطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين ومن بينهم مواطنون بولنديون، وقال في تدوينة على منصة إكس: “تندد بولندا بشدة بسلوك ممثلي ⁠السلطات الإسرائيلية تجاه نشطاء أسطول الصمود العالمي ⁠الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، بمن ⁠فيهم مواطنون بولنديون”.

نيوزيلندا

بدوره قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز اليوم: “نتوقع من إسرائيل احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما فيها معاملتها للنيوزيلنديين المشاركين في الأسطول”.

وأضاف: إنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية باستدعاء السفير الإسرائيلي اليوم، لنقل مخاوف بلاده البالغة بشكل مباشر”.

إسبانيا

في المقابل وصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الفيديو بأنه وحشي قائلاً: “ذلك التعامل وحشي ومخزٍ وغير إنساني”، مؤكداً أنه تم استدعاء المبعوث الإسرائيلي في مدريد.

فرنسا

وفي السياق أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في منشور على إكس أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكار بلاده والحصول على توضيحات.

بريطانيا

من جهتها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن “صدمتها” من مقطع الفيديو، وقالت عبر منصة إكس: إن المشاهد تنتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة في كيفية معاملة الناس.

وأشارت إلى أن الحكومة على اتصال بعائلات المواطنين البريطانيين المعتقلين، وأنها “طالبت السلطات الإسرائيلية بتقديم تفسيرات.

إيرلندا

قالت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي: إنها شعرت بـ”الذعر والصدمة” جراء الفيديو وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين “المحتجزين بشكل غير قانوني، ومن بينهم شقيقة رئيسة إيرلندا كاثرين كونولي.

اليونان

أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن تصرف الوزير في حكومة الاختلال ايتمار بن غفير الذي ظهر في الفيديو غير مقبول ومدان بشكل مطلق، داعيةً إلى الإفراج عن الناشطين اليونانيين، الذين يُعتقد أن عددهم 19.

كندا

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند قالت: إنها أوعزت باستدعاء “السفير الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة المدنيين على متن الأسطول، وأضافت: ما رأيناه في ذلك الفيديو مقلق للغاية وغير مقبول إطلاقاً.

يشار إلى أن بن غفير شارك أمس مقطع الفيديو الذي يظهر تنكيلاً بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين جرى اختطافهم أثناء محاولتهم الإبحار، لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أمس الأول، عملية الاستيلاء على سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة من تركيا نحو القطاع، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية، حيث قامت باعتقال عشرات المشاركين، رغم أن منظمي الأسطول أكدوا أن المهمة “إنسانية وسلمية”، وتهدف لإيصال المساعدات إلى غزة.