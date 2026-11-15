القوات الجنوبية اليمنية تعيد تموضعها غرب تعز وتؤكد مواصلة جهود فك ‏الحصار عن المدينة

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة الجنوبية اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إعادة تموضع من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، في إطار إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز وجودها في المناطق والمحاور العسكرية التي تفرضها التطورات الميدانية.
وأوضحت القوات الجنوبية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن عملية إعادة التموضع تأتي استجابة للمستجدات الأخيرة والتحشيدات العسكرية التي تستهدف “العاصمة المؤقتة” عدن والمحافظات المجاورة، بهدف تعزيز إجراءات تأمينها وتقوية الجبهات، بالتوازي مع مواصلة العمليات الرامية إلى فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وجددت القوات تأكيدها استمرار مواجهة ميليشيا الحوثي، والالتزام بمهامها الميدانية والأمنية والعمل على استعادة مؤسسات الدولة.
النزيلي: حماية عدن وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية
من جانبه، ثمّن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، دور القوات المسلحة الجنوبية في حماية “العاصمة المؤقتة” عدن والمحافظات الجنوبية، ومساندة الجهود الرامية إلى فك الحصار عن مدينة تعز.
وقال النزيلي، في بيان عبر منصة “إكس”: إن حماية عدن وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية وأخلاقية تفرضها المرحلة الراهنة، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لمواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها، ومشيراً إلى أن هذه المواقف امتداد لمواقف المقاومة الشعبية والقوات الجنوبية في مواجهة تهديدات الميليشيا.
وأكد النزيلي أن تحرير منطقة باب المندب والساحل الغربي يمثل حقاً أصيلاً للقوات المسلحة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والإسهام في جهود تحرير المنطقة، نظراً لأهمية المضيق الاستراتيجية في أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة تقف صفاً واحداً في أداء مهامها لحماية الشعب اليمني ومقدراته والتعامل مع تهديدات ميليشيا الحوثي، لافتاً إلى أن عملية ”فجر اليمن” مستمرة في تحقيق أهدافها المعلنة حتى إنهاء خطر الميليشيا.
ويعد مضيق باب المندب ممراً بحرياً استراتيجياً يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويشكل أحد الممرات الرئيسة للتجارة العالمية، فيما تمثل مدينة تعز إحدى أبرز جبهات المواجهة، في ظل استمرار تداعيات الحصار على سكانها.