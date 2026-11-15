القوات الجنوبية اليمنية تعيد تموضعها غرب تعز وتؤكد مواصلة جهود فك ‏الحصار عن المدينة

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة الجنوبية اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إعادة ‏تموضع من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، في إطار ‏إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز وجودها في المناطق والمحاور العسكرية التي ‏تفرضها التطورات الميدانية.‏

وأوضحت القوات الجنوبية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن عملية ‏إعادة التموضع تأتي استجابة للمستجدات الأخيرة والتحشيدات العسكرية التي ‏تستهدف “العاصمة المؤقتة” عدن والمحافظات المجاورة، بهدف تعزيز ‏إجراءات تأمينها وتقوية الجبهات، بالتوازي مع مواصلة العمليات الرامية إلى ‏فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية بقيادة ‏المملكة العربية السعودية.‏

وجددت القوات تأكيدها استمرار مواجهة ميليشيا الحوثي، والالتزام بمهامها ‏الميدانية والأمنية والعمل على استعادة مؤسسات الدولة.‏

النزيلي: حماية عدن وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية

من جانبه، ثمّن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ‏ماجد عبد الله النزيلي، دور القوات المسلحة الجنوبية في حماية “العاصمة ‏المؤقتة” عدن والمحافظات الجنوبية، ومساندة الجهود الرامية إلى فك ‏الحصار عن مدينة تعز.‏

وقال النزيلي، في بيان عبر منصة “إكس”: إن حماية عدن وفك الحصار ‏عن تعز مسؤولية وطنية وأخلاقية تفرضها المرحلة الراهنة، مشدداً على ‏أهمية توحيد الجهود لمواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها، ومشيراً ‏إلى أن هذه المواقف امتداد لمواقف المقاومة الشعبية والقوات الجنوبية في ‏مواجهة تهديدات الميليشيا.‏

وأكد النزيلي أن تحرير منطقة باب المندب والساحل الغربي يمثل حقاً أصيلاً ‏للقوات المسلحة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والإسهام في ‏جهود تحرير المنطقة، نظراً لأهمية المضيق الاستراتيجية في أمن الملاحة ‏البحرية وحركة التجارة الدولية.‏

وأشار إلى أن القوات المسلحة تقف صفاً واحداً في أداء مهامها لحماية الشعب ‏اليمني ومقدراته والتعامل مع تهديدات ميليشيا الحوثي، لافتاً إلى أن عملية ‌‏”فجر اليمن” مستمرة في تحقيق أهدافها المعلنة حتى إنهاء خطر الميليشيا.‏

ويعد مضيق باب المندب ممراً بحرياً استراتيجياً يربط البحر الأحمر بخليج ‏عدن والمحيط الهندي، ويشكل أحد الممرات الرئيسة للتجارة العالمية، فيما ‏تمثل مدينة تعز إحدى أبرز جبهات المواجهة، في ظل استمرار تداعيات ‏الحصار على سكانها.‏