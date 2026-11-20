مسقط-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO” اليوم الجمعة، تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.
وذكرت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها تلقت بلاغاً يفيد بإصابة الجانب الأيسر من مقدمة الناقلة، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال ولاية خصب العمانية، موضحة أن الحادث وقع أثناء عبور السفينة المضيق.
وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن اندلاع حريق على متن الناقلة، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد طاقمها أو تسجيل آثار بيئية، داعية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تستكمل السلطات المختصة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث.
وكانت الهيئة أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شمال شرق ليما في سلطنة عمان.