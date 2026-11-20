مسقط-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “‏UKMTO‏” اليوم الجمعة، تعرض ‏ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، قبالة سواحل سلطنة ‏عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.‏

وذكرت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها تلقت بلاغاً يفيد بإصابة ‏الجانب الأيسر من مقدمة الناقلة، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال ولاية خصب ‏العمانية، موضحة أن الحادث وقع أثناء عبور السفينة المضيق.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن اندلاع حريق على متن الناقلة، دون ورود ‏تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد طاقمها أو تسجيل آثار بيئية، داعية السفن المارة ‏في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تستكمل السلطات ‏المختصة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث.‏

وكانت الهيئة أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، عن إصابة ناقلة نفط ‏بمقذوف ‏مجهول شمال شرق ليما في سلطنة عمان.‏