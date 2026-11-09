مصرع 18 شخصاً جراء ثلاثة حرائق منفصلة في الهند

نيودلهي-سانا‏

لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، جراء ثلاثة حرائق منفصلة ‏اندلعت الليلة الماضية في الهند.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” عن الشرطة المحلية توضيحها أن حريقين اندلعا في مقاطعتي ‏سيوني وكاتني بولاية ماديا براديش، وسط الهند، فيما وقع الحريق الثالث في مقاطعة ‏داراشيف بولاية ماهاراشترا، جنوب غرب البلاد.‏

ووفقاً للشرطة، لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم، وأصيب أربعة آخرون في ‏مقاطعة سيوني، إثر اندلاع حريق داخل منزلهم المؤلف من ثلاثة طوابق، حيث نُقل ‏المصابون إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.‏

وفي حادثة منفصلة، لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم جراء حريق اندلع في ‏متجر للأواني المنزلية داخل مبنى متعدد الطوابق في مقاطعة كاتني بالولاية نفسها، ‏فيما أوضح مسؤول في الشرطة أن سبب الحريق لا يزال مجهولاً.‏

أما الحريق الثالثة، فقد أسفر عن وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة اختناقاً، بعدما ‏امتدت النيران إلى منزلهم أثناء نومهم في مقاطعة داراشيف.‏

وفي التاسع عشر من آب الماضي، لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، ‏جراء حريق اندلع في أحد فنادق مدينة كالكوتا شرقي الهند.‏