مصرع 18 شخصاً جراء ثلاثة حرائق منفصلة في الهند

نيودلهي-سانا
لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، جراء ثلاثة حرائق منفصلة اندلعت الليلة الماضية في الهند.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن الشرطة المحلية توضيحها أن حريقين اندلعا في مقاطعتي سيوني وكاتني بولاية ماديا براديش، وسط الهند، فيما وقع الحريق الثالث في مقاطعة داراشيف بولاية ماهاراشترا، جنوب غرب البلاد.
ووفقاً للشرطة، لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم، وأصيب أربعة آخرون في مقاطعة سيوني، إثر اندلاع حريق داخل منزلهم المؤلف من ثلاثة طوابق، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.
وفي حادثة منفصلة، لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم جراء حريق اندلع في متجر للأواني المنزلية داخل مبنى متعدد الطوابق في مقاطعة كاتني بالولاية نفسها، فيما أوضح مسؤول في الشرطة أن سبب الحريق لا يزال مجهولاً.
أما الحريق الثالثة، فقد أسفر عن وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة اختناقاً، بعدما امتدت النيران إلى منزلهم أثناء نومهم في مقاطعة داراشيف.
وفي التاسع عشر من آب الماضي، لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، جراء حريق اندلع في أحد فنادق مدينة كالكوتا شرقي الهند.