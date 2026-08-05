الجيش الأمريكي يغيّر مسار 48 سفينة تطبيقاً للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء تغيير مسار48 سفينة تجارية في إطار تطبيق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة “إكس”: إنه حتى 5 من آب الجاري، قمنا بتغيير مسار 48 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود على متن سفينتين أخريين”.



وأكدت القيادة المركزية استمرار القوات الأمريكية في فرض الحصار على إيران بصرامة.



وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء تقديم المساعدة لأكثر من ألف سفينة لعبور مضيق هرمز بنجاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة.