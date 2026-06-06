السيطرة على حريق اندلع في أحد أكبر مصافي النفط الروسية

موسكو-سانا

نجحت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، في إخماد حريق اندلع في أحد أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا، دون تسجيل إصابات.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان: إن حريقاً اندلع في إحدى وحدات المعالجة بمصفاة أنتيبينسكي النفطية في منطقة تيومن غرب سيبيريا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وأوضح البيان أن الحريق نجم عن خلل تقني في عملية التشغيل، دون تقديم تفاصيل إضافية، قبل أن تعلن السلطات لاحقاً السيطرة عليه واحتواءه بالكامل.

وتقع المصفاة على بعد نحو 1700 كيلو متر شرق موسكو، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 8 ملايين طن سنوياً، أي ما يعادل نحو 160 ألف برميل يومياً، وتعد من الموردين الرئيسيين للبنزين ووقود الديزل ومنتجات نفطية أخرى إلى مناطق غرب سيبيريا والأورال.