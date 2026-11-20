بيروت -سانا
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفةً بلدات عدة بالقصف المدفعي، ومُضرمةً حرائق في بلدة زوطر الشرقية.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القصف المدفعي استهدف بلدات المنصوري وحداثا ومجدل زون في محافظة صور، وبلدة بني حيان باتجاه مركبا، بينما أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي برعشيت.
وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أضرمت حرائق داخل المدينة الكشفية عند الأطراف الشرقية لبلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تصاعد سحب الدخان من المنطقة، كما تعرضت أطراف بلدة كفرتبنيت لقصف مدفعي متقطع.
وفي سياق الاعتداءات، ألقت مسيّرة إسرائيلية، بشكل متقطع، مواد متفجرة باتجاه منازل عند أطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، ما تسبب بأضرار واندلاع حرائق، بينما حلق الطيران المسيّر على علو منخفض فوق منطقتي الزهراني وصور.
وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أعلنت اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة عملياتها، مشيرةً إلى تسجيل نحو 35 انتهاكاً جوياً و90 حادثة قصف مدفعي يومياً خلال الأسبوع الجاري.
وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة.