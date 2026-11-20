بيروت -سانا‏

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتداءاتها على مناطق في جنوب ‏لبنان، مستهدفةً بلدات عدة بالقصف المدفعي، ومُضرمةً حرائق في بلدة زوطر ‏الشرقية.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القصف المدفعي استهدف بلدات ‏المنصوري وحداثا ومجدل زون في محافظة صور، وبلدة بني حيان باتجاه مركبا، ‏بينما أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي برعشيت.‏

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أضرمت حرائق داخل المدينة الكشفية عند ‏الأطراف الشرقية لبلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تصاعد سحب الدخان من ‏المنطقة، كما تعرضت أطراف بلدة كفرتبنيت لقصف مدفعي متقطع.‏

وفي سياق الاعتداءات، ألقت مسيّرة إسرائيلية، بشكل متقطع، مواد متفجرة باتجاه ‏منازل عند أطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، ما تسبب بأضرار واندلاع ‏حرائق، بينما حلق الطيران المسيّر على علو منخفض فوق منطقتي الزهراني وصور.‏

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أعلنت اليوم، استمرار ‏الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة عملياتها، مشيرةً إلى تسجيل نحو 35 انتهاكاً جوياً ‏و90 حادثة قصف مدفعي يومياً خلال الأسبوع الجاري.‏

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص على انسحاب القوات ‏الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار ‏الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة.‏