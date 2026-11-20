بروكسل-سانا
أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة من التفاهمات الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقات بين الجانبين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك عقب قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC: إن المفاوضات بين لندن وبروكسل اختُتمت، وإن الجانبين سيعملان على تنفيذ برنامج لتنقل الشباب، واتفاق بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، إلى جانب ربط نظامَي تداول الانبعاثات، مشيرة إلى أن المحادثات ستستمر في بعض المجالات، على أن تُوضح تفاصيلها في البيان المشترك.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام: إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضيف ما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، مؤكداً لدى وصوله إلى بروكسل، أن تعزيز الشراكة مع أوروبا يصب في مصلحة بريطانيا وأوروبا والطبقة العاملة في البلدين.
خلاف الرسوم الجامعية
وفي المقابل، لا تزال مسألة الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية تشكل نقطة خلاف رئيسة بين الطرفين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أن دخول الاتفاقات الجديدة حيز التنفيذ سيكون مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن خفض هذه الرسوم إلى المستوى نفسه الذي يدفعه الطلاب البريطانيون.
وقال مسؤولون أوروبيون: إن الاتفاق المتعلق بإعادة ضبط العلاقات بعد بريكست لن يُنفذ ما لم توافق الحكومة البريطانية على معالجة هذا الملف، موضحين أن دول الاتحاد الأوروبي منحت لندن مهلة ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق أو التفاوض بشأن بديل.
وتصر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يدفع طلابها الذين يدرسون في الجامعات البريطانية الرسوم الدراسية نفسها المفروضة على الطلاب البريطانيين، وهو ما لا يزال يتطلب مفاوضات إضافية بين الجانبين.
وأكد المسؤول الأوروبي عن المفاوضات مع بريطانيا ماروش شيفتشوفيتش، أن أجواء المحادثات ظلت إيجابية للغاية، رغم تناولها تفاصيل دقيقة وصعبة في بعض الأحيان.
تنقل الشباب والتجارة
وتشمل الاتفاقات المطروحة ثلاثة ملفات رئيسة، يتعلق الأول بتقليص الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بصادرات الأغذية، بما يسهّل وصول المنتجات البريطانية إلى الأسواق الأوروبية، بينما يهدف الثاني إلى ربط نظامَي تداول حصص الانبعاثات لدى الجانبين، أما الثالث فيتعلق بإطلاق برنامج لتبادل الخبرات وتنقل الشباب.
وبموجب البرنامج المقترح لتنقل الشباب، سيُسمح لما يصل إلى 100 ألف شاب من دول الاتحاد الأوروبي بالسفر والعمل والدراسة في المملكة المتحدة سنوياً، مقابل العدد نفسه من الشباب البريطانيين الذين سيتمكنون من الانتقال إلى دول الاتحاد، مع إتاحة الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
إعادة بناء العلاقات
وتأتي القمة في إطار مساعي بيرنهام لإعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل، في خطوة تهدف إلى معالجة بعض التداعيات الاقتصادية والتجارية التي ترتبت على عملية انفصال لندن عن بروكسل في إطار ما يسمى ”بريكست”، وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.
وكان بيرنهام قال الإثنين الماضي: إن المملكة المتحدة خسرت أكثر مما كسبت من مغادرة الاتحاد الأوروبي، في أحدث موقف يعكس توجه حكومته نحو إقامة علاقات أوثق مع التكتل، كما أبدى انفتاحه على مناقشة احتمال العودة مستقبلاً إلى حرية التنقل بين الطرفين، مع استبعاد إجراء تغييرات كبيرة قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وكانت المملكة المتحدة صوتت في استفتاء عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تنفذ الانسحاب رسمياً في 31 كانون الثاني 2020، ما أحدث تغييرات واسعة في طبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية وحركة الأفراد بين الجانبين.
ومنذ ذلك الحين، سعى الطرفان إلى معالجة التحديات التي فرضها الانفصال، ولا سيما ما يتعلق بالتجارة والإجراءات الحدودية والتعاون الاقتصادي، بينما تمثل الاتفاقات الجديدة المطروحة خطوة إضافية في مسار إعادة تنظيم العلاقات، دون أن تعني عودة بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.