بروكسل-سانا ‏

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن ‏مجموعة من التفاهمات الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقات بين الجانبين، وتعزيز التعاون ‏الاقتصادي والتجاري، وذلك عقب قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.‏

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية ‌‎ BBC: إن ‏المفاوضات بين لندن وبروكسل اختُتمت، وإن الجانبين سيعملان على تنفيذ برنامج لتنقل ‏الشباب، واتفاق بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، إلى جانب ربط نظامَي تداول ‏الانبعاثات، مشيرة إلى أن المحادثات ستستمر في بعض المجالات، على أن تُوضح ‏تفاصيلها في البيان المشترك.‏

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام: إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ‏يمكن أن يضيف ما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، ‏مؤكداً لدى وصوله إلى بروكسل، أن تعزيز الشراكة مع أوروبا يصب في مصلحة بريطانيا ‏وأوروبا والطبقة العاملة في البلدين.‏

خلاف الرسوم الجامعية

وفي المقابل، لا تزال مسألة الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية ‏تشكل نقطة خلاف رئيسة بين الطرفين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أن دخول الاتفاقات ‏الجديدة حيز التنفيذ سيكون مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن خفض هذه الرسوم إلى ‏المستوى نفسه الذي يدفعه الطلاب البريطانيون.‏

وقال مسؤولون أوروبيون: إن الاتفاق المتعلق بإعادة ضبط العلاقات بعد بريكست لن يُنفذ ‏ما لم توافق الحكومة البريطانية على معالجة هذا الملف، موضحين أن دول الاتحاد ‏الأوروبي منحت لندن مهلة ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق أو التفاوض بشأن بديل.‏

وتصر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يدفع طلابها الذين يدرسون في ‏الجامعات البريطانية الرسوم الدراسية نفسها المفروضة على الطلاب البريطانيين، وهو ما ‏لا يزال يتطلب مفاوضات إضافية بين الجانبين.‏

وأكد المسؤول الأوروبي عن المفاوضات مع بريطانيا ماروش شيفتشوفيتش، أن أجواء ‏المحادثات ظلت إيجابية للغاية، رغم تناولها تفاصيل دقيقة وصعبة في بعض الأحيان.‏

تنقل الشباب والتجارة

وتشمل الاتفاقات المطروحة ثلاثة ملفات رئيسة، يتعلق الأول بتقليص الإجراءات ‏البيروقراطية المرتبطة بصادرات الأغذية، بما يسهّل وصول المنتجات البريطانية إلى ‏الأسواق الأوروبية، بينما يهدف الثاني إلى ربط نظامَي تداول حصص الانبعاثات لدى ‏الجانبين، أما الثالث فيتعلق بإطلاق برنامج لتبادل الخبرات وتنقل الشباب.‏

وبموجب البرنامج المقترح لتنقل الشباب، سيُسمح لما يصل إلى 100 ألف شاب من دول ‏الاتحاد الأوروبي بالسفر والعمل والدراسة في المملكة المتحدة سنوياً، مقابل العدد نفسه من ‏الشباب البريطانيين الذين سيتمكنون من الانتقال إلى دول الاتحاد، مع إتاحة الإقامة لمدة ‏تصل إلى ثلاث سنوات.‏

إعادة بناء العلاقات

وتأتي القمة في إطار مساعي بيرنهام لإعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد ‏خروج بريطانيا من التكتل، في خطوة تهدف إلى معالجة بعض التداعيات الاقتصادية ‏والتجارية التي ترتبت على عملية انفصال لندن عن بروكسل في إطار ما يسمى ‌‏”بريكست”، وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.‏

وكان بيرنهام قال الإثنين الماضي: إن المملكة المتحدة خسرت أكثر مما كسبت من ‏مغادرة الاتحاد الأوروبي، في أحدث موقف يعكس توجه حكومته نحو إقامة علاقات أوثق ‏مع التكتل، كما أبدى انفتاحه على مناقشة احتمال العودة مستقبلاً إلى حرية التنقل بين ‏الطرفين، مع استبعاد إجراء تغييرات كبيرة قبل الانتخابات العامة المقبلة.‏

وكانت المملكة المتحدة صوتت في استفتاء عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد ‏الأوروبي، قبل أن تنفذ الانسحاب رسمياً في 31 كانون الثاني 2020، ما أحدث تغييرات ‏واسعة في طبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية وحركة الأفراد بين الجانبين.‏

ومنذ ذلك الحين، سعى الطرفان إلى معالجة التحديات التي فرضها الانفصال، ولا سيما ‏ما يتعلق بالتجارة والإجراءات الحدودية والتعاون الاقتصادي، بينما تمثل الاتفاقات الجديدة ‏المطروحة خطوة إضافية في مسار إعادة تنظيم العلاقات، دون أن تعني عودة بريطانيا ‏إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.‏