مسؤول عراقي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة

بغداد-سانا

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الإثنين ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، والاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في معالجة الأزمات والتحديات الراهنة.

وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أن الأعرجي بحث خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العراق خوسيه أنطونيو فاسكيز عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين العراق والبعثة بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز القدرات الأمنية العراقية.

وحسب البيان فإن الأعرجي شدد على أهمية مواصلة الشراكة والتعاون مع بعثة “الناتو” في المجالات التدريبية والاستشارية، إلى جانب مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني، بما يعزز جهود العراق في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيراً إلى أن البعثة تؤدي دوراً استشارياً وتدريبياً لدعم القدرات الوطنية العراقية.

من جانبه، أكد فاسكيز استمرار دعم حلف “الناتو” للعراق في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفقاً للإستراتيجيات والأولويات التي تضعها الحكومة العراقية، وبما ينسجم مع احتياجات المؤسسات الأمنية في البلاد.

يُذكر أن بعثة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العراق (NMI) تأسست في تشرين الأول عام 2018 بناءً على طلب من الحكومة العراقية، وهي بعثة استشارية وتدريبية غير قتالية، تهدف إلى مساعدة القوات والأمن العراقي في بناء قدراتهم ومؤسساتهم العسكرية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية وتعزيز الاستقرار.