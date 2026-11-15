إصابة ثلاثة يمنيين بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في الجوف

عدن-سانا

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح، مساء أمس السبت، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن لغماً أرضياً زرعته ميليشيا الحوثي في سيارة كانت تقل مدنيين انفجر في مديرية خب والشعف، ما أدى إلى إصابة طفلين وامرأة، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، في ظل استمرار المخاطر التي تشكلها الألغام التي زرعتها الميليشيا في الطرق والمناطق السكنية، وتهديدها حياة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال.

وكانت منظمة رصد للحقوق والحريات وثّقت، أمس، سقوط أكثر من 123 ضحية جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز ومناطق الساحل الغربي في اليمن، بينهم 41 قتيلاً و82 مصاباً، محذرة من مخاطر انتشارها على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وفي الثامن من تشرين الثاني الجاري، أعلن مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نزع 1041 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة في اليمن خلال الأسبوع الأول من الشهر، في إطار عملياته المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحرب.