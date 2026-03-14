الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات اليوم السبت استهداف قنصليتها في كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضراراً في المبنى.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة “وام” أنّ استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية، بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدّت الوزارة رفض الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

وهذا الاعتداء الثاني من نوعه الذي تتعرض له القنصلية العامة الإماراتية في كردستان العراق، حيث اعتدت طائرة مسيّرة يوم الثلاثاء الماضي على المبنى ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات، الأمر الذي أثار ردود فعل منددة من عدد من دول العالم بما فيها سوريا.