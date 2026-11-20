درعا-سانا

على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال مدينة بصرى الشام الأثرية، تقع قرية جمرين التي تحتضن أحد المعالم المعمارية الرومانية المميزة في محافظة درعا، وهو الصرح المعروف في سجلات المديرية العامة للآثار والمتاحف باسم “الدارة الرومانية”، والذي لا تزال أجزاء مهمة منه شاهدة على ازدهار العمارة المدنية والريفية في منطقة حوران خلال العصر الروماني.

ووفقاً للدراسات الأثرية والتوثيق المعماري الذي أُجري في محيط بصرى الشام، بدءاً من أبحاث بعثة جامعة برينستون الأمريكية مطلع القرن العشرين والدراسات اللاحقة للبعثة الأثرية الفرنسية في جنوب سوريا، يعود تشييد هذا المبنى إلى القرن الثاني الميلادي، ويمثل نموذجاً للعمارة السكنية الريفية الفاخرة في المنطقة.

وعلى عكس الأبنية الرومانية التقليدية التي غلب عليها الطابع الدفاعي أو الديني، شُيّدت دارة جمرين لتكون مقراً ريفياً ومنتجعاً لكبار الأعيان والمسؤولين في عاصمة الولاية العربية “بصرى”.

هندسة بازلتية صامدة تتحدى الزمن

وتشير بيانات المسح الأثري الصادرة عن دائرة آثار بصرى الشام إلى أن البناء يتميز بتصميمه الهندسي المتقن والعملي، حيث يأخذ شكلاً مربعاً ضخماً محاطاً بسور حجري عالٍ يتراوح طول ضلعه بين 60 و80 متراً، ورغم مرور نحو ألفي عام، وتعرض الموقع لعوامل الطبيعة والزمن التي أدت إلى زوال القسمين الجنوبي والغربي وبقاء أساساتهما فقط، لا يزال القسم الشمالي والرئيسي من الدارة، إلى جانب أجزاء من قسمها الشرقي، صامداً ليحكي تفاصيل العمارة القديمة.

وتبرز في هذا القسم الصامد واجهة يبلغ طولها 40 متراً، شُيّدت بالكامل من الحجارة البازلتية البركانية السوداء التي تشتهر بها منطقة حوران بصلابتها ومقاومتها، ويتألف الجزء المتبقي منها من طابقين تتوسطهما قاعات واسعة مسقوفة بنظام القناطر المعقودة، وتلتف جميعها حول باحة سماوية مركزية تحيط بها الأروقة في تصميم يضمن الإضاءة والتهوية الطبيعية.

ولم يأتِ اختيار الرومان قرية جمرين مصادفة، إذ تتمتع القرية بموقع جغرافي وطبيعي مميز، فهي تطل مباشرة على “وادي الزيدي” الشهير، حيث تتوافر المياه العذبة، والطبيعة الخضراء، والهواء العليل، ما جعلها المكان المثالي لإقامة صرح مخصص للرفاهية والترويح عن النفس.

شواهد تاريخية وقراءة في تفرد البناء

وحول القيمة التاريخية للموقع وواقع الحفاظ عليه، أوضح رئيس دائرة آثار بصرى الشام علاء الصلاح في تصريح لمراسل سانا، أن الدارة الرومانية في جمرين تُعد من أهم الشواهد المعمارية الفريدة في حوران، نظراً لندرة القصور الرومانية ذات الطابع الترفيهي والسكني الصامدة بهذا الشكل، مبيناً أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على توثيق الموقع ومراقبة حالته الإنشائية ودرء أي تعديات قد تطول حرمه الأثري، بما يضمن صونه للأجيال القادمة وإدراجه ضمن المسارات السياحية والثقافية في المحافظة.

من جانبها، قالت الباحثة في علم الآثار هنادي عبد الله الشحمة: “تكمن العبقرية المعمارية في دارة جمرين بقدرة البنّاء الروماني على تطويع الحجر البازلتي القاسي لتشييد بناء مدني مريح ومفتوح، بعيداً عن التحصينات العسكرية المعهودة”، مبينةً أن الاعتماد على الباحة السماوية المركزية والقناطر الحاملة للطابق الثاني يعكس فهماً متقدماً للعمارة البيئية والمناخية، كما أن خلو الجدران من الزخارف المفرطة يؤكد أن الهدف الأساسي كان تحقيق الاتساع والوظيفة السكنية المريحة.

جمرين.. متحف مفتوح تتكامل فيه الحضارات

ولا تقتصر القيمة الأثرية لقرية جمرين على الدارة الرومانية فحسب، بل تشكل القرية نسيجاً تاريخياً متكاملاً يعكس تعاقب الحضارات على أرض حوران، فعلى بُعد مئات الأمتار شمال الدارة، يمتد “جسر جمرين الأثري” فوق مجرى وادي الزيدي، وهو جسر روماني مبني من الحجر البازلتي بثلاث قناطر متساوية، يعود للقرن الثاني الميلادي أيضاً، وكان يربط الموقع بالطرق التجارية والزراعية المحيطة.

كما تحتضن القرية معالم تعود إلى الفترات اللاحقة، أبرزها “كنيسة القديس إسطفان” التي شُيّدت عام 543 م في العصر البيزنطي، لتؤكد استمرارية الحياة والازدهار العمراني في هذه البقعة عبر قرون متتالية.

وتقف الدارة الرومانية في جمرين اليوم كواحدة من أهم الكنوز الأثرية في محافظة درعا، مشكّلةً وجهة واعدة للباحثين والمهتمين بالتاريخ والعمارة القديمة، ودليلاً حياً على عراقة هذه الأرض وابتكارات الإنسان القديم في الانسجام مع الطبيعة.