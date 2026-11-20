لندن-سانا
أقر اتحاد لاعبي التنس المحترفين حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة إجمالي عائدات اللاعبين إلى أكثر من 350 مليون دولار سنوياً، اعتباراً من عام 2028.
ونقلت وكالة رويترز عن الاتحاد قوله: إن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن خطة ”وان فيجن” الخاصة باللاعبين حيث من المتوقع أن تضمن للاعبين المصنفين ضمن المئة الأوائل دخلاً سنوياً لا يقل عن 1.1 مليون دولار اعتباراً من 2028، بينما سيضمن المصنفون ضمن أول 175 مركزاً دخلاً لا يقل عن 450 ألف دولار، وأول 250 لاعباً دخلاً لا يقل عن 250 ألف دولار.
ونقلت وكالة رويترز عن الاتحاد قوله: إن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن استراتيجية “وان فيجن” الخاصة باللاعبين، موضحاً أنها ستضمن للاعبين المصنفين ضمن المئة الأوائل دخلاً سنوياً لا يقل عن 1.1 مليون دولار اعتباراً من عام 2028، فيما سيحصل اللاعبون المصنفون ضمن المراكز الـ175 الأولى على دخل لا يقل عن 450 ألف دولار، والمصنفون ضمن المراكز الـ250 الأولى على 250 ألف دولار على الأقل.
وأضاف الاتحاد: إن البرنامج يتضمن استثمارات مركزية تتجاوز 100 مليون دولار، موزعة على صندوق المكافآت الذي سترتفع مخصصاته إلى أكثر من الضعف، لتبلغ 50 مليون دولار، ومكافآت التصنيف الختامي بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى نحو 26 مليون دولار لبرامج تقاعد اللاعبين.
يُذكر أن اتحاد لاعبي التنس المحترفين أطلق استراتيجية “وان فيجن” بهدف تطوير منظومة اللعبة، وتعزيز الشفافية المالية، وتقليص الفجوة في العائدات بين نجوم الصف الأول وبقية اللاعبين المصنفين.