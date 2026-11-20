لندن-سانا‏

أقر اتحاد لاعبي التنس المحترفين حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة إجمالي ‏عائدات اللاعبين إلى أكثر من 350 مليون دولار سنوياً، اعتباراً من عام 2028.‏

ونقلت وكالة رويترز عن الاتحاد قوله: إن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن خطة ‌‏”وان فيجن” الخاصة باللاعبين حيث من المتوقع أن تضمن للاعبين المصنفين ضمن ‏المئة الأوائل دخلاً سنوياً لا يقل عن 1.1 مليون دولار اعتباراً من 2028، بينما ‏سيضمن المصنفون ضمن أول 175 مركزاً دخلاً لا يقل عن 450 ألف دولار، وأول ‌‏250 لاعباً دخلاً لا يقل عن 250 ألف دولار.‏

ونقلت وكالة رويترز عن الاتحاد قوله: إن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن ‏استراتيجية “وان فيجن” الخاصة باللاعبين، موضحاً أنها ستضمن للاعبين المصنفين ‏ضمن المئة الأوائل دخلاً سنوياً لا يقل عن 1.1 مليون دولار اعتباراً من عام 2028، ‏فيما سيحصل اللاعبون المصنفون ضمن المراكز الـ175 الأولى على دخل لا يقل ‏عن 450 ألف دولار، والمصنفون ضمن المراكز الـ250 الأولى على 250 ألف دولار ‏على الأقل.‏

وأضاف الاتحاد: إن البرنامج يتضمن استثمارات مركزية تتجاوز 100 مليون دولار، ‏موزعة على صندوق المكافآت الذي سترتفع مخصصاته إلى أكثر من الضعف، لتبلغ ‌‏50 مليون دولار، ومكافآت التصنيف الختامي بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى ‏نحو 26 مليون دولار لبرامج تقاعد اللاعبين.

يُذكر أن اتحاد لاعبي التنس المحترفين أطلق استراتيجية “وان فيجن” بهدف تطوير ‏منظومة اللعبة، وتعزيز الشفافية المالية، وتقليص الفجوة في العائدات بين نجوم ‏الصف الأول وبقية اللاعبين المصنفين.‏