ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 246,546 قتيلاً وجريحاً

thumbs b c 7549542f478c582150978967eabc2838 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 246,546 قتيلاً وجريحاً

القدس المحتلة-سانا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,058 قتيلاً، و173,488مصاباً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن المصادر قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة قتلى وثمانية مصابين.

وأوضحت أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,045 قتيل، والإصابات إلى 3,380، فيما جرى انتشال 786 جثماناً.

وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وإلى جانب عدد الضحايا الكبير، تتسبب ‏حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع بدمار واسع في البنية التحتية ‌‏والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدهور حاد في ‏الأوضاع ‏الإنسانية بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال المساعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.‏

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