ارتقاء 77 فلسطينياً في غزة خلال 24 ساعة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 77 فلسطينياً، وأصيب العشرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة “وفا” أن طيران الاحتلال قصف، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مناطق متفرقة في أنحاء القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 77 فلسطينياً، وإصابة 222 آخرين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبلغ عدد الضحايا الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023، إلى 66,225 فلسطينياً، و168,938 مصاباً.

كما سجلت مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالتي وفاة جديدتين، و44 إصابة نتيجة التجويع وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,582 حالة وفاة، وأكثر من 18,974 إصابة.