فلسطين المحتلة-سانا

كشف تقرير جديد أصدرته منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة، أن العنف الإسرائيلي المتصاعد في الضفة الغربية، وممارسات مثل فرض قيود على الحركة والتوسيع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري في أنحاء الضفة، بلغت مستويات غير مسبوقة.

وحذّرت المنظمة من أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون من آثار التعرّض المطوّل والمتكرر لأنماط من المشكلات النفسية الخطيرة، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الذي يزداد قمعاً.

ويجمع التقرير الذي يحمل عنوان “تحت وطأة الاحتلال”، بيانات طبية جُمعت بين تشرين الأول 2022 ونيسان 2026، إلى جانب شهادات المرضى والكوادر التي جُمعت في تموز 2026.

تصاعد حاد في عنف المستوطنين

وأوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين فيليبي ريبيرو، أن ما يواجهه المرضى وكوادر أطباء بلا حدود في الضفة الغربية يعكس نمطاً أوسع من القمع الممنهج في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب التقرير، سُجّل 15 اعتداءً يومياً للمستوطنين الإسرائيليين بين الأول والسادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، وكان العنف السبب وراء نحو 70 بالمئة من الحالات التي دفعت المرضى إلى طلب خدمات الرعاية النفسية التي تقدمها المنظمة في الضفة الغربية بين تشرين الأول 2022 ونيسان 2026.

تزايد الاحتياجات النفسية

وأشار التقرير، إلى أن الأعراض المرتبطة بالقلق والاكتئاب هي الأكثر شيوعاً بين المرضى، إذ تشكّل نحو ثلثي الحالات النفسية التي أبلغ عنها المرضى.

وحثّت منظمة أطباء بلا حدود القادة الدوليين والحكومات، بمن فيهم حلفاء إسرائيل، على استخدام جميع أدوات النفوذ السياسية والاقتصادية المتاحة لهم لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

وكانت محكمة العدل الدولية خلصت، في رأي استشاري صدر في 19 تموز 2024، إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود في أسرع وقت ممكن.

كما رأت المحكمة أن على إسرائيل الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.