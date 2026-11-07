واشنطن تعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامج إيران النووي

واشنطن-سانا



أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية نقل مكان الإقامة، مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، بما يشمل المنشآت والمعدات والعاملين المرتبطين به، ولا سيما أفراد المجتمع العلمي، أو عمليات نقل أي من العناصر المذكورة.



وذكر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعه الرسمي اليوم السبت، أن المعلومات المطلوبة لقاء المكافأة تشمل المنشآت والمعدات والأشخاص المرتبطين بالبرنامج، إضافة إلى عمليات نقلها.



وأوضح البرنامج أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت في عام 2025، بأن إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج اليورانيوم بهذه النسبة، وأن الكمية المتوافرة قد تكفي، في حال رفع مستوى تخصيبها، لصنع عدة أسلحة نووية.



وأشار البرنامج إلى أن السلطات الإيرانية لا تمتثل لالتزامات الضمانات الدولية، مبيناً أن ذلك أدى إلى فقدان الوكالة الدولية للطاقة الذرية «استمرارية المعرفة» بشأن إنتاج إيران وجردها للمكونات الرئيسية المرتبطة ببرنامجها النووي، ولا سيما أجهزة الطرد المركزي.



وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أعرب خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 27 تشرين الأول الماضي، عن قلق الوكالة إزاء وضع المواد النووية الإيرانية التي سبق الإعلان عنها، وفي مقدمتها نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب، داعياً طهران إلى تقديم المعلومات المطلوبة والسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع اللازمة.

