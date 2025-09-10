رئيس الإمارات يؤكد تضامن بلاده الكامل مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الدوحة-سانا

جدّد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيده تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون سلامة أراضيها وشعبها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ محمد بن زايد قوله خلال لقائه في الدوحة اليوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: “إن الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكاً لسيادة قطر وللقوانين والأعراف الدولية كافة، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها”.

من جانبه، أعرب الشيخ تميم عن تقديره البالغ لموقف رئيس دولة الإمارات وتضامنه الأخوي الصادق، مؤكداً اعتزاز قطر بمواقف الإمارات الداعمة لها ولشعبها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتصل بالمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدا أهمية تعزيز مسارات الحوار والحلول الدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتجاوز أزمات المنطقة وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.