سيدني-سانا‏

أعلنت الشرطة الأسترالية توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب لرجل في سيدني، والقبض ‏على شخصين آخرين، وذلك في أعقاب سلسلة من المداهمات التي نفذتها في وقت ‏مبكر من صباح اليوم الجمعة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها في مؤتمر صحفي: إن المتهم كان يستخدم ‏موادَ مستوحاة من تنظيم “داعش” الإرهابي ويبحث في كيفية تفخيخ سيارة لاستخدامها ‏في هجوم محتمل، مبينة أنه لا يوجد أي مؤشرات على أن المتهم حدد أهدافاً أو ‏مواقع معينة لتنفيذ الهجوم.‏

وأشارت الشرطة إلى أنها ألقت القبض أيضاً على رجلين آخرين بقضيتين منفصلتين إحداهما تتعلق بعرقلة تحقيق تجريه الشرطة، والأخرى حيازة أسلحة نارية.‏

ومع اقتراب الذكرى السنوية لحادثة إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي الذي ‏راح ضحيته 15 شخصاً في كانون الأول الماضي، أكدت السلطات الأسترالية أن لا ‏علاقة تربط بين الاعتقالات اليوم والحادثة المذكورة.‏

يشار إلى أن مسلحين فتحا النار على مشاركين في احتفال على شاطئ بوندي في ‏سيدني، في 14 كانون الأول 2025، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً بينهم طفل.‏