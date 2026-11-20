سيدني-سانا
أعلنت الشرطة الأسترالية توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب لرجل في سيدني، والقبض على شخصين آخرين، وذلك في أعقاب سلسلة من المداهمات التي نفذتها في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها في مؤتمر صحفي: إن المتهم كان يستخدم موادَ مستوحاة من تنظيم “داعش” الإرهابي ويبحث في كيفية تفخيخ سيارة لاستخدامها في هجوم محتمل، مبينة أنه لا يوجد أي مؤشرات على أن المتهم حدد أهدافاً أو مواقع معينة لتنفيذ الهجوم.
وأشارت الشرطة إلى أنها ألقت القبض أيضاً على رجلين آخرين بقضيتين منفصلتين إحداهما تتعلق بعرقلة تحقيق تجريه الشرطة، والأخرى حيازة أسلحة نارية.
ومع اقتراب الذكرى السنوية لحادثة إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي الذي راح ضحيته 15 شخصاً في كانون الأول الماضي، أكدت السلطات الأسترالية أن لا علاقة تربط بين الاعتقالات اليوم والحادثة المذكورة.
يشار إلى أن مسلحين فتحا النار على مشاركين في احتفال على شاطئ بوندي في سيدني، في 14 كانون الأول 2025، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً بينهم طفل.