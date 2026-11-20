القاهرة-سانا

أدانت مصربشدة، اليوم الجمعة، الاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة السعودية الرياض، والتي ألحقت أضراراً مادية بمركز الملك عبدالله المالي، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءاً مرفوضاً على سيادة المملكة، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.



وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر حسابها على منصة “إكس” عن “رفض مصر القاطع لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف أراضي السعودية، وتأكيدها على ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة، التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين”.



وجددت الوزارة التعبير عن “تضامن مصر الكامل ووقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”، مؤكدة أن “أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”.



وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس تعرض أحد أبراج المركز المالي في ‏العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا ‏الحوثي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من ‏طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات، وذلك بعد ‏ساعات من إعلان تحالف دعم ‏الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 4 صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه ‏المملكة.