إصابة 145 شخصاً بفيروس نوروفيروس على متن سفينة في سان فرانسيسكو

سان فرانسيسكو-سانا

فُرضت إجراءات عزل وتنظيف صارمة على متن سفينة الرحلات السياحية “روبي برينسيس” في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، عقب تسجيل إصابات بفيروس نوروفيروس بين الركاب وأفراد الطاقم.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، أن 125 راكباً و20 من أفراد الطاقم ظهرت عليهم أعراض مرضية خلال رحلة بحرية استمرت 20 يوماً بين سان فرانسيسكو وألاسكا، تضمنت الإسهال والتقيؤ.

وأكدت الشركة المشغّلة للسفينة، تطبيق بروتوكولات تنظيف وتعقيم موسعة أسهمت في تقليص عدد الإصابات، مشيرة إلى أن الحالات المتبقية باتت محدودة.

وشملت الإجراءات عزل المصابين وإجراء فحوصات مخبرية، إضافة إلى تنفيذ عمليات تعقيم شاملة للسفينة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، تمهيداً لاستئناف رحلاتها.

ويُعد فيروس نوروفيروس من أكثر مسببات أمراض الجهاز الهضمي شيوعاً على متن السفن السياحية، وفقاً للمراكز الأميركية، حيث سجلت عدة تفشيات مشابهة خلال الفترة الماضية على سفن تابعة للشركة ذاتها.

ويأتي هذا التفشي بعد أسابيع فقط من حادثة مماثلة على سفينة أخرى تابعة للشركة نفسها في الكاريبي، أصيب فيها أكثر من 100 شخص.