السعودية: اعتراض صاروخ باليستي فوق ميناء ينبع وسقوط مسيّرة في مصفاة سامرف

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس عن اعتراض، وتدمير صاروخ باليستي فوق ميناء ينبع، وسقوط مسيّرة في مصفاة سامرف.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة إكس: “تم اعتراض، وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه ميناء ينبع، كما سقطت طائرة مسيّرة في مصفاة سامرف في الميناء نفسه، ويجري حالياً تقييم الأضرار.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 8 مسيّرات في الرياض، والمنطقة الشرقية.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ، والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وصعّدت مؤخراً من هجماتها مستهدفة منشآت الغاز، والنفط في السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من الشهر الماضي.