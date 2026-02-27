الصين تعلّق فرض تعريفات جمركية إضافية على بعض الواردات من كندا

بكين-سانا

قررت الصين عدم فرض تعريفات جمركية إضافية على بعض الواردات من كندا اعتباراً من أول آذار وحتى 31 كانون الأول المقبلين.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن وزارة التجارة الصينية قولها اليوم الجمعة: إن “هذه الرسوم كانت قد فرضت سابقاً في إطار تحقيق لمكافحة التمييز” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن بلاده مستعدة للعمل مع كندا “للدفع نحو تطوير سليم ومستقر ومستدام للعلاقات الصينية الكندية”.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد كندا بخفض رسوم الاستيراد بشكل كبير على 49 ألف مركبة كهربائية صينية، ما يسهم في رأب صدع تجاري وضع العلاقات بين البلدين على المحك، وذلك بعد فترة طويلة من التوترات أعقبت فرض كندا رسوماً جمركية على المركبات الكهربائية والصلب والألمنيوم الصينية في عام 2024 ما دفع بكين للرد بفرض رسوم بنسبة 100% على بذور اللفت.