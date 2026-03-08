وزيرا الخارجية الأردني والسعودي يدينان الاعتداءات الإيرانية

عمان-سانا

أدان وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية على الأردن والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها تشكل تصعيداً خطيراً وخرقاً للقانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الوزيرين شددا خلال الاتصال على أهمية التضامن الكامل في مواجهة الاعتداءات على المملكتين واتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

كما حذر الوزيران من خطورة تداعيات التصعيد الذي تشهده المنطقة، جراء الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، مؤكدَين ضرورة استعادة التهدئة وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لتكريس الأمن والاستقرار.

ومنذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، بينما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.

