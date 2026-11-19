الرياض-سانا
أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، من دون تسجيل إصابات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني قوله: إن الجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع آثار الاعتداء، واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
وأكد المتحدث أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية قال إنها أُطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.