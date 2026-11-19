الرياض-سانا ‏

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا ‏الحوثي، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، من دون تسجيل إصابات.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني قوله: إن الجهات المختصة باشرت فوراً ‏التعامل مع آثار الاعتداء، واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.‏

وأكد المتحدث أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي ‏تنتهجه ميليشيا الحوثي.‏

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية قال إنها ‏أُطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.‏